«Сильный рубль невыгоден»: экономист объяснил, как на самом деле упадет курс доллара

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Аналитики спрогнозировали понижение стоимости доллара до 50–30 рублей. Они связали это с резким падением российского импорта в мире и жесткими ограничениями на покупку, использование и вывоз иностранной валюты в РФ. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что базовый курс российской национальной валюты был зафиксирован еще до начала российской спецоперации на Украине на уровне 76 рублей за доллар. Именно к этой позиции рубль сейчас и стремится.

По его словам, прогнозы о курсе рубля на уровне ниже базового не имеют под собой никаких оснований. Все дело в том, что котировка национальной валюты определяется общим состоянием экономики страны, которое в свою очередь отражается в макроэкономических показателях.

— Базовый курс — 76 рублей за доллар — определился до 24 февраля. Это и есть высшая граница укрепления рубля. Экономика России осталась той же самой, и ни о каком курсе в 50 рублей за доллар речи быть не может, потому что для этого нужно, чтобы отечественная экономика значительно повысила свою эффективность, — объяснил эксперт.

Гражданам, которые купили доллары по завышенному курсу, экономист посоветовал в будущем не поддаваться панике и слушать дельных финансовых консультантов. Однако рассчитывать в дальнейшем на резкое усиление рубля также не стоит.

При этом, как отмечает Беляев, представления о том, что сильный рубль невыгоден российскому бюджету, весьма поверхностны. Для страны выгоден тот курс национальной валюты, который определен фундаментальными факторами. Именно это позволяет экономике находиться в равновесном состоянии, то есть в ситуации, когда никто не выигрывает и не проигрывает.

— Экономика — это игра с нулевой суммой: то, что выигрывается на одном, проигрывается на другом. Таким образом, погоня за наполнением бюджета за счет слабой валюты и экспорта оканчивается проигрышем по другим макроэкономическим показателям, в том числе на более дорогом импорте. По этой причине важно выдерживать равновесные коридоры, — заключил собеседник «ВМ».

До этого аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков назвал факторы, повлиявшие на укрепление курса рубля.