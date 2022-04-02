Эксперт предсказал постепенное ослабление позиций доллара в мире

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Многие страны переходили на другие валюты в международных расчетах из-за санкций США. Об этом напомнил сотрудник Питтсбургского университета Дэн Ковалик.

— Нынешнее введение против России санкций этот процесс лишь ускорит. Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах, — пояснил эксперт.

Он добавил, что рубль обеспечен золотом, что усиливает значение российской валюты. В то время как роль доллара будет постепенно сокращаться.

Ковалик отметил, что доллар, в свою очередь, подкреплен только конституцией Соединенных Штатов и пунктом «о полном доверии».

Специалист подытожил, что в настоящее время доверие людей к американской валюте снижается из-за долгов США, передает RT.

Аналитики спрогнозировали понижение стоимости доллара до 50–30 рублей. Они связали это с резким падением российского импорта в мире и жесткими ограничениями на покупку, использование и вывоз иностранной валюты в РФ. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что базовый курс российской национальной валюты был зафиксирован еще до начала российской спецоперации на Украине на уровне 76 рублей за доллар. Именно к этой позиции рубль сейчас и стремится.