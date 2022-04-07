«Останетесь с дорогим калькулятором»: какие альтернативы есть у App Store и Google Play

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Владельцы телефонов с операционной системой Android в случае полного ухода из Росcии Google Play смогут пользоваться альтернативными вариантами. Обладатели устройств Apple в случае ухода App Store лишатся возможности скачивать приложения. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин.

По его словам, смартфоны на Android позволяют загружать приложения при помощи разных способов.

— Альтернатив Play Store много: у Huawei это AppGallery, у Lenovo — Lenovo Store, у Samsung — Galaxy Store. У Xiaomi есть китайский магазин Mi Store, но он фактически неприменим в России, вы ничего купить там не сможете. Там есть какие-то приложения для загрузки, но купить их нельзя, — рассказал собеседник «ВМ».

Также можно скачивать приложения на сайтах разработчиков и компаний: в частности, банков, отметил Муртазин. Загружать со сторонних сайтов не стоит, так как высок риск скачать троян и поставить безопасность устройства под угрозу, уверен специалист.

С техникой Apple в случае ухода App Store ситуация будет хуже, предупредил эксперт.

— У AppStore альтернатив нет — вы просто останетесь с дорогим калькулятором на руках. Поэтому то, что вам нужно скачать, лучше скачать сейчас. Но еще лучше — избавляться от этой техники: на вторичном рынке уже наблюдается повышенное количество предложений, на первичном рынке айфоны в продажах практически встали, — рассказал специалист.

По словам эксперта, закрытость системы и позиция Apple, заблокировавшей россиянам доступ к своей презентации в начале марта, показывают, что компания не намерена позитивно решать проблему. Альтернативных App Store сервисов ждать не стоит: на данный момент новые версии iOS невозможно взломать, заключил эксперт.

Сервисы Аpp Store и Google Play могут запретить пользователям из России скачивать приложения. Российским IT-специалистам стоит сделать свою экосистему. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.