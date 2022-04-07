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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил звание генерал-лейтенанта. Вручил Кадырову погоны и зачитал указ президента РФ Владимира Путина командующий Северо-Кавказским округом войск Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Захаров в четверг, 7 апреля.

— Присвоено очередное воинское звание высшего офицера генерал-лейтенант генерал-майору Кадырову Рамзану Ахматовичу, главе Чеченской Республики, — заявил Захаров.

Уточняется, что торжественная церемония прошла в Грозном.

Кроме того, звание генерал-лейтенанта присвоили первому замкомандующего Северо-Кавказским округом войск Росгвардии генерал-майору Алибеку Делимханову, передает ТАСС.

5 апреля Кадыров сообщил о сдаче в плен более 260 украинских морпехов. По его словам, 267 пехотинцев из 503-го батальона, который приписан к 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВМСУ, сдались в плен российским военным в Мариуполе.

Кадыров подчеркнул, что Россия прилагает усилия, чтобы очистить Украину от националистов и «шайтанов». Отношение к тем, кто добровольно сложил оружие и сдался в плен, отмечает глава Чечни, хорошее. Все сдавшиеся находятся в безопасности.