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Телеведущая Стриженова заявила, что не планирует уезжать из России

Ирина Игнатенко

Общество
Телеведущая Стриженова заявила, что не планирует уезжать из России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова сообщила, что не собирается уезжать из России и призвала не верить слухам.

Она отметила, что в период с 4 по 6 апреля действительно находилась в Армении.

— «Полетела в Ереван» и «сбежала из России» — это две большие разницы. Каждый, кто решил из этого сделать сенсацию, прекрасно знает о своей манипуляции! — отметила ведущая.

Ведущая подчеркнула, что никто из представителей средств массовой информации на самом деле не общался с ее агентом, «заведомо выдав ложную информацию» и не проверив ее. Она отметила, что, возможно, будет разбираться со СМИ в суде, если они не удалят ложную информацию.

Ведущая напомнила и подчеркнула: она является гражданкой РФ и других паспортов у нее нет, передает Общественная Служба Новостей.

До этого Дмитрий Песков призвал граждан воздержаться от критики Ивана Урганта. Телеведущий в начале военной операции на Украине улетел с семьей в Израиль.

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