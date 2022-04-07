Появились подробности дела об убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева

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Россия, Москва, поселение Десеновское Карта всех событий

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя Московской области, обвиняемого в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева. Об этом в четверг, 7 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова

По ее словам, мужчина обвиняется в совершении убийства из корыстных побуждений, кражи в особо крупном размере, а также по статье «Кража с причинением значительного ущерба».

В течение 2018 года обвиняемый неоднократно бывал в доме своей знакомой — дочери Новосельцева, расположенном в поселке Десеновское (Новая Москва — прим. «ВМ»). Оттуда он похитил 140 тысяч долларов и 800 евро, находящиеся в сейфе. Деньги принадлежали отцу женщины. Таким образом, сумма материального ущерба превысил 8,6 миллионов рублей.

Когда пропажа крупной суммы была обнаружена, обвиняемый решил действовать, чтобы не возвращать ее, и поехал в дом Новосельцева, где напал на него.

— Он нанес потерпевшему два удара топором по голове и 30 ударов ножом в голову, шею и тело, причинив сочетанную травму, от которой потерпевший скончался на месте, — рассказала Нефедова.

После убийства обвиняемый забрал с собой телефон и наличные потерпевшего.

— В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу, — пояснила представитель ведомства.

Напомним, 26 октября стало известно, что в Новой Москве обнаружили труп бывшего замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Андрея Новосельцева. Тело погибшего обнаружила его дочь, которая проживала неподалеку. Мужчина перестал выходить на связь, после чего родственница решила сходить на дачу и проведать 69-летнего родителя.

Известно, что тело со следами насилия нашли в бане, хотя следы крови были обнаружены в нескольких комнатах жилого дома.

2 ноября подозреваемого в убийстве задержали в подмосковном Королеве. Позже «ВМ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщала, что предполагаемым убийцей Новосельцева является знакомый его дочери — 59-летний Сергей Егоров.