Бывший замглавы управления экономической безопасности МВД Андрей Новосельцев убит в Новой Москве

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В Новой Москве обнаружили труп бывшего замначальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Андрея Новосельцева. Об этом во вторник, 26 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», тело погибшего обнаружила его дочь, которая проживала неподалеку. Мужчина перестал выходить на связь, после чего родственница решила сходить на дачу и проведать 69-летнего родителя.

Известно, что тело со следами насилия нашли в бане, хотя следы крови были обнаружены в нескольких комнатах жилого дома. Не исключено, что перед смертью Новосельцева пытали.

Смерть, по некоторым данным, наступила в течение последних 24 часов.

В 2002 году Андрей Новосельцев возглавил группу следователей, которая расследовала экономические мотивы убийства в Москве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Тогда убийство губернатора связывали с распределением промысловых квот на морские биоресурсы, а также с попытками преступных группировок ослабить государственный контроль над добычей золота в регионе.

В 2011 году подозреваемые по делу об убийстве Цветкова были признаны виновными и приговорены к заключению на сроки от 13,5 года до 19 лет.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила «ВМ», что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению преступления, — заключила Иванова.

До этого «Вечерняя Москва» сообщала о тройном убийстве в квартире на Мосфильмовской улице. По данным источника «ВМ», в квартире найдены тела родителей и ребенка. По предварительным сведениям, женщина с сыном задушены. Тело отца найдено в коридоре.