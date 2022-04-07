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Около 26 килограммов мефедрона изъято у жителя Екатеринбурга

Елена Самойлова

Происшествия
Около 26 килограммов мефедрона изъято у жителя Екатеринбурга
Фото: МВД Медиа

Около 26 килограммов мефедрона изъято у жителя Екатеринбурга. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Ночью экипаж дорожно-патрульной службы остановил иномарку для проверки документов у водителя, который стал заметно нервничать. Также инспекторы заметили, что в салоне находился черный пакет, содержимое которого мужчина отказался продемонстрировать. Тогда сотрудники полиции вызвали следственно-оперативную группу.

— В присутствии понятых полицейские изъяли черный пакет с содержимым белого цвета. В дальнейшем эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком — мефедроном общим весом 701 грамм, — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Водителем оказался безработный 33-летний местный житель, его доставили в дежурную часть. Там он сознался, что устроился химиком в один из подпольных интернет-магазинов, чтобы заработать денег. Посредством мессенджера ему отправляли все необходимые указания и координаты мест, откуда нужно забрать оборудование и реактивы.

Фото: МВД Медиа
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Фото: МВД Медиа
Фото: МВД Медиа
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Фото: МВД Медиа
Фото: МВД Медиа
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Фото: МВД Медиа

— В результате обыска, проведенного в арендованном на имя задержанного помещении, были обнаружены и изъяты пластиковые контейнеры, пакеты, вакуумные упаковки и канистры с неизвестным веществом, — добавили в ведомстве.

Позже экспертиза показала, что им оказался синтетический наркотик — мефедрон весом более 26 килограммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Задержанный заключен под стражу.

7 апреля в Алтайском крае полицейские изъяли более 80 килограммов мефедрона из нарколаборатории.

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