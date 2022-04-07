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Москва стала лидером среди регионов РФ по принятию антикризисных мер

Анастасия Колоскова

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Москва стала лидером среди регионов РФ по принятию антикризисных мер
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва стала лидером в третьем обновлении еженедельного рейтинга российских регионов по принятию антикризисных мер, который подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций.

Отмечается, что в столице реализовали самое большое число как системных антикризисных мероприятий, так и для поддержки отдельных отраслей. В первую пятерку вошли также Нижегородская, Челябинская и Костромская области и Санкт-Петербург.

— С первых дней усиления санкционного давления в Москве ведется масштабная работа по анализу состояния экономики и возможных сценариев ее развития, адаптируются старые и создаются новые инструменты отраслевого мониторинга и оценки ситуации на рынке труда. Результатом этой работы стал системный план действий, дополняющий федеральный план и направленный на решение ключевых задач: поддержка занятости, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и организаций, импортозамещение и социальная поддержка москвичей, — рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Так за прошедшую неделю в столице приняли ряд новых мер поддержки. В сфере строительства городские власти утвердили новые правила, упрощающие изменения условий госконтрактов. В транспортной сфере приняты меры поддержки операторов каршеринга и такси. Также ряд решений был направлен на поддержку машиностроителей, в том числе авансирование поставок, актуализация закупочных цен на подвижной состав и другие.

Кроме того, правительство Москвы приняло меры для снижения расходов организаций сферы торговли и общественного питания. Владельцам летних веранд и кафе можно будет не демонтировать конструкции после завершения летнего сезона, однако их эксплуатация не разрешается.

Меры поддержки предусмотрены и нестационарных торговых объектов. Договоры на их размещение и осуществление торговли в них, срок которых не истек до 5 апреля и завершающиеся до конца 2022 года, продлят до 31 декабря 2023 года без проведения торгов.

Важным решением стало подписание соглашения с авиакомпанией «Волга-Днепр» о создании грузового авиамоста. Авиакомпания будет осуществлять регулярные грузовые авиаперевозки между Москвой и другими городами страны, а также Индией, Китаем, Турцией, Азербайджаном, ОАЭ, Пакистаном и Вьетнамом. Это решение позволит восстановить работу логистических цепочек, которые нарушились в результате введения санкций, добавил Кирилл Пуртов.

7 апреля в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что власти столицы и ПАО «Сбербанк России» заключили соглашение, которое дает возможность реализовать программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса (МСП).

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