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Столичным предпринимателям рассказали о появлении новой программы льготного кредитования

Араз Салехов

Город
Столичным предпринимателям рассказали о появлении новой программы льготного кредитования
Фото: Pexels

Власти Москвы и ПАО «Сбербанк России» объявили о заключении соглашения, которое дает возможность реализовать программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса (МСП). Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Наша задача — поддержать предпринимателей и предоставить возможность получить новые кредиты на выгодных условиях, а также снизить ставку по займам, оформленным с 1 марта 2022 года. Москва компенсирует предпринимателям за счет субсидий часть ставки по кредиту, — руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Уточняется, что срок субсидирования процентной ставки составит один год. Данная программа предусматривает выдачу кредитов на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели.

При этом для участия в программе необходимо иметь статус субъекта МСП, а также регистрацию бизнеса на территории Москвы. Программа будет действовать до 31 декабря 2022 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о выделении семи миллиардов рублей, которые позволят реализовать программы поддержки малого и среднего бизнеса. Выделенные средства будут направлены на обеспечение льготного кредитования предпринимателей.

Во вторник, 5 апреля, председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко заявил о запуске сервиса, подбирающего автоматическим путем действующие федеральные и городские меры поддержки для предпринимателей.

Данная инициатива поможет бизнесменам оперативно находить новые возможности для развития в условиях санкционного давления.

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