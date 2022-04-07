Мужчина ограбил две квартиры в центре Москвы, проникая в них через окна

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Россия, Москва, Плетешковский переулок Карта всех событий

Столичными оперативниками задержан ранее неоднократно судимый мужчина, подозреваемый в грабеже и квартирной краже. Об этом в четверг, 7 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО по городу.

По предварительным данным, злоумышленник проник в квартиру дома в Плетешковском переулке через балконную дверь и похитил телевизор. Его заметила 71-летняя хозяйка квартиры и закричала, однако мужчину это не смутило и он скрылся.

Позже его задержали на Спартаковской улице. Выяснилось, что 54-летний приезжий имеет несколько судимостей.

— В ходе дальнейшего расследования полицейские установили причастность задержанного к квартирной краже. Разбив окно в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Старой Басманной улице, фигурант проник внутрь, похитил ноутбук и два мобильных телефона, —рассказали в пресс-службе.

Видео: МВД Медиа

Как пояснил сам задержанный, похищенное он продал, а деньги успел потратить.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также 7 апреля стало известно, что злоумышленник похитил крупную сумму у пенсионерки под предлогом проведения новой денежной реформы.