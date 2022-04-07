Москвич задержан за изнасилование на территории Беларуси

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Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетней на территории другого государства. Об этом в четверг, 7 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый переписывался в интернете с несовершеннолетней гражданкой Республики Беларусь. В переписке он принуждал ее делать интимные фото и видео, которые использовал для удовлетворения сексуального влечения. Затем он приехал в Беларусь, арендовал там квартиру и пригласил туда подругу по переписке.

Иванова отметила, что мужчина обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера не достигшей четырнадцатилетнего возраста; развратных действиях и использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов.

— Уголовное дело было передано в ГСУ СК России из компетентных органов юстиции Республики Беларусь с поручением об уголовном преследовании гражданина РФ, — добавила представитель ведомства.

Видео: МВД Медиа

Вскоре фигуранта задержали в многоквартирном доме на юге Москвы.

В ходе расследования этого дела были проведены допросы свидетелей, а также назначены судебные экспертизы, результаты которых вместе с имеющимися доказательствами изобличают обвиняемого в инкриминированных ему преступлениях.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд, — резюмировала Иванова.

7 апреля также появились подробности уголовного дела об убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева.