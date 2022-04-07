Житель Тюмени обокрал банк на 121 миллион рублей, воспользовавшись неполадками в приложении
В Тюменской области передано в суд уголовное дело о краже у банка более 121 миллиона рублей. об этом в четверг, 7 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в 2014 году мужчина заметил, что каждый раз, когда он пополняет свой банковский счет, то происходит повторное зачисление на ту же сумму. Сообщать об этом он не стал и продолжал пользоваться возникшей «функцией». Как выяснилось позже, это возникло из-за технических сбоев.
— В течение 2014 и 2015 года с помощью частых транзакций на суммы от 100 000 до пяти миллионов рублей злоумышленнику удалось похитить более 121 миллиона рублей, причинив банку ущерб в особо крупном размере, — рассказала Волк.
Она добавила, что жителю Тюмени предъявили обвинение в краже. По ходатайству следователя суд арестовал его имущество и его супруги на сумму, превышающую 106 миллионов рублей.
— В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу, — резюмировала Волк.
Накануне,6 апреля, стало известно, что должник возместил в бюджет Российской Федерации более 904 миллионов рублей.