Житель Тюмени обокрал банк на 121 миллион рублей, воспользовавшись неполадками в приложении

В каждой номинации будут выбираться три лучших предложения по двум главным критериям: оценка компаниями-пользователями, а также количество скачиваний приложений / Фото: pixabay.com

В Тюменской области передано в суд уголовное дело о краже у банка более 121 миллиона рублей. об этом в четверг, 7 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в 2014 году мужчина заметил, что каждый раз, когда он пополняет свой банковский счет, то происходит повторное зачисление на ту же сумму. Сообщать об этом он не стал и продолжал пользоваться возникшей «функцией». Как выяснилось позже, это возникло из-за технических сбоев.

— В течение 2014 и 2015 года с помощью частых транзакций на суммы от 100 000 до пяти миллионов рублей злоумышленнику удалось похитить более 121 миллиона рублей, причинив банку ущерб в особо крупном размере, — рассказала Волк.

Она добавила, что жителю Тюмени предъявили обвинение в краже. По ходатайству следователя суд арестовал его имущество и его супруги на сумму, превышающую 106 миллионов рублей.

— В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу, — резюмировала Волк.

Накануне,6 апреля, стало известно, что должник возместил в бюджет Российской Федерации более 904 миллионов рублей.