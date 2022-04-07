Предложения для туристов: куда можно поехать отдыхать на майские праздники

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Во время майских праздников россиянам будут доступны туры в Турцию, Египет, ОАЭ и некоторые другие страны. В России больше всего предложений — в Краснодарском крае, однако из-за закрытых аэропортов добираться в некоторые города проблематично. Об этом «Вечерней Москве» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Он отметил, что на данный момент частично восстановлены программы в некоторые страны.

— Речь о Турции, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Мальдивах и Шри-Ланке. Это те программы, которые восстанавливаются на основе регулярной или чартерной перевозки на самолетах, имеющих страховку, лизинг и регистрацию. Таких самолетов, по мнению авиационных властей, в России около 193. Также в Россию выполняют полетные программы 30 иностранных авиакомпаний. За рубеж сейчас выполняют рейсы шесть российских авиакомпаний, — рассказал Горин.

Эксперт отметил, что перед поездкой в другую страну необходимо учитывать все правила и ограничения, которые там действуют. Лучше всего делать это через профессиональных турагентов. При самостоятельных поездках нужно взвешивать все риски и правила и обязательно иметь запас финансовых средств, так как во многих странах мира не работают карты российских банков платежных систем Visa и Mastercard, посоветовал собеседник «ВМ».

Есть ряд популярных стран, которые находятся рядом с Россией, отметил специалист.

— Авиационные перевозки есть в Белоруссию, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан. Надо учитывать, что сейчас основной вопрос в путешествиях — стоимость перелета. По многим направлениям пока из-за действующих ограничений объем перевозки небольшой, цена динамическая и будет меняться по мере изменений спроса, — объяснил эксперт.

В России больше всего предложений для туристов — в Сочи, заметил Горин. При этом ряд аэропортов на юге страны по-прежнему не работают: в Анапу, Геленджик и Симферополь можно попасть на поезде или автобусе, а также через соседние аэропорты Сочи и Минеральных Вод, уточнил специалист.

На майские праздники люди часто предпочитают отдыхать ближе к своему дому, чтобы находиться в своем регионе, отметил специалист.

— Многие выбирают отдых в санаториях и гостиницах Подмосковья. По поводу экскурсионных программ — тут можно отметить и Москву, и Санкт-Петербург, и Казань. Стартует летняя речная навигация. Акция кешбэка по карте «МИР», которая закончится 9 апреля, показала рост популярности, в том числе, и речных круизов, — рассказал эксперт.

По словам собеседника «ВМ», многие туристы из-за нестабильной ситуации планируют путешествия накануне. По информации Краснодарского края, текущая загрузка отелей на майские праздники составляет 50 процентов. Некоторые санатории и гостиницы могут быть забронированы полностью, в этой ситуации при планировании поездок нужно смотреть весь спектр предложений, заключил Горин.