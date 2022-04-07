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ВС РФ взяли под контроль завод с военными разработками НАТО в Изюме

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВС РФ взяли под контроль завод с военными разработками НАТО в Изюме
Фото: Минобороны РФ

Российские солдаты взяли под контроль приборостроительный завод в Изюме в Харьковской области. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

Там также добавили, что на захваченном предприятии обнаружили доказательства сотрудничества НАТО и Украины в создании военной продукции.

— Предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины — Изюмский приборостроительный завод — выпускало оптические приборы для бронетехники (бронетранспортеры БТР-4Е) производства Украины, которые были разработаны по стандартам НАТО, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, завод занимался созданием «новых образцов вооружения и техники ВСУ».

В Минобороны подчеркнули, что территория предприятия была превращена в полноценный укрепрайон. Бои завершились несколько дней назад, при отступлении украинские формирования оставили зенитные ракетные комплексы Stinger, оружие и боеприпасы, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что российская армия уничтожила четыре украинские базы с горюче-смазочными материалами, которые снабжали ВСУ под Харьковом, Николаевом и в Донбассе. Удары по объектам были нанесены с помощью высокоточных ракет воздушного и морского базирования. Базы располагались рядом с населенными пунктами Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев

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