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Российская армия уничтожила четыре украинские базы хранения горючего

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российская армия уничтожила четыре украинские базы хранения горючего
Фото: Минобороны РФ

Российская армия уничтожила четыре украинские базы с горюче-смазочными материалами, которые снабжали ВСУ под Харьковом, Николаевом и на Донбассе. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он уточнил, что удары по объектам были нанесены с помощью высокоточных ракет воздушного и морского базирования.

По словам представителя оборонного ведомства, базы располагались рядом с населенными пунктами Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что украинские националисты в очередной раз реализовали провокацию в мариупольском порту и подожгли корабль управления «Донбасс».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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