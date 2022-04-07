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Украинские националисты устроили провокацию в порту Мариуполя

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские националисты устроили провокацию в порту Мариуполя
Фото: РИА Новости

Украинские националисты в очередной раз реализовали провокацию в мариупольском порту и подожгли корабль управления «Донбасс». Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила Народная милиция ДНР.

По данным ведомства, националисты уничтожают в порту города иностранные суда. Так, например, задымление произошло на турецком судне «Азбург», который действует под флагом Доминиканы.

Пожар на обоих вышеупомянутых кораблях продолжается до сих пор, передает РИА Новости.

6 апреля официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков сообщил, что российская армия сбила два украинских вертолета Ми-8, которые предприняли попытку прорваться к Мариуполю со стороны моря.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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