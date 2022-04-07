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Песков заявил, что ВС РФ освободят Мариуполь от нацбатов Украины

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков заявил, что ВС РФ освободят Мариуполь от нацбатов Украины
Фото: Администрация президента РФ

Российские солдаты освободят Мариуполь от украинских нацбатов в ближайшее время. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Мариуполь будет освобожден от националистических батальонов. Мы надеемся, что это случится вскоре в ходе операции, — заявил он.

Песков также выразил надежду, что специальная операция ВС РФ на Украине закончится в ближайшее время либо мирными переговорами, либо достижением Россией своих целей, передает ТАСС.

До этого в Минобороны сообщили, что российские солдаты взяли под контроль приборостроительный завод в Изюме в Харьковской области. Там также добавили, что на захваченном предприятии обнаружили доказательства сотрудничества НАТО и Украины в создании военной продукции. Кроме того, завод занимался созданием «новых образцов вооружения и техники ВСУ».

В Минобороны подчеркнули, что территория предприятия была превращена в полноценный укрепрайон. Бои завершились несколько дней назад, при отступлении украинские формирования оставили зенитные ракетные комплексы Stinger, оружие и боеприпасы.

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