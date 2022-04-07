Мэр Мариуполя сообщил о пяти тысячах погибших мирных жителей в городе

Мариуполь. Запорожское шоссе. Беженцев на выезде из города сопровождает техника народной милиции ДНР. Это делается, чтобы защитить мирных людей от обстрелов со стороны националистических формирований, которые всеми силами препятствуют эвакуации гражданского населения / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Около пяти тысяч мирных жителей погибли в Мариуполе в результате боев и обстрелов. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил новый мэр города Константин Иващенко.

— Порядка 5 тысяч человек, — ответил он на вопрос журналиста.

Иващенко также добавил, что население Мариуполя составляло около 600 тысяч человек. Сейчас в городе остается около 300 тысяч человек, 250 тысяч горожан уже покинули населенный пункт.

Мэр Мариуполя резюмировал, что около 60–70 процентов жилого фонда города было частично или полностью разрушено. Половину ущерба, по его словам, причинили комплексы «Град» и другие артиллерийские и минометные установки. 10 процентов жилого фонда населенного пункта не подлежат восстановлению, передает ТАСС.

7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что солдаты ВС РФ вскоре освободят Мариуполь от украинских нацбатов. После официальный представитель Кремля выразил надежду, что специальная операция ВС РФ на Украине закончится в ближайшее время либо мирными переговорами, либо достижением Россией своих целей.