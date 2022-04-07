Бастрыкин поручил проверить информацию об убийстве военнопленных РФ солдатами ВСУ

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в четверг, 7 апреля, поручил проверить информацию об убийстве российских военнопленных солдатами ВСУ.

— Следствие примет меры по установлению личности иностранного гражданина, который принимал участие в боевых действиях в качестве наемника на Украине, а также проверит указанную информацию об убийстве российских военнослужащих, попавших в плен, — говорится в сообщении Следкома.

В Telegram-канале СК РФ отметили, что при подтверждении сведений об убийстве российских солдат, переданных датским наемником, они будут учтены в ходе дальнейшего расследования уголовного дела.

7 апреля датский наемник, принимавший участие в боевых действиях на Украине на стороне Киева, рассказал об убийствах солдатами ВСУ российских военнопленных. Он заявил, что украинские бойцы убивали пленных солдат ВС РФ, что является военным преступлением. Сам датчанин, по его словам, в казнях не участвовал.

Наемник также сообщил, что успел познакомиться с некоторыми солдатами из России незадолго до их казни.