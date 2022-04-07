Датский наемник рассказал об убийствах российских солдат украинскими военными

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Датский наемник, принимавший участие в боевых действиях на Украине на стороне Киева, рассказал об убийствах солдатами ВСУ российских военнопленных.

Наемник заявил, что украинские бойцы убивали пленных солдат ВС РФ, что является военным преступлением. Сам датчанин, однако, в казнях не участвовал.

— Ранее я слышал об успешном обмене военнопленными, но вот что в итоге. Людей убивают, — подчеркнул он.

Наемник также сообщил, что успел познакомиться с некоторыми солдатами из России незадолго до их казни, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Следственный комитет России установил личности причастных к расправе над двумя российскими военнопленными под Киевом. По данным ведомства, формирования действовали совместно и согласованно. Они выполняли приказы военного руководства и совершали насильственные преступления в отношении российских военнослужащих в Киевской области.

5 апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства военнопленных под Киевом.