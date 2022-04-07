Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России

Георгий Соланович

В мире
Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России
Фото: flickr/minoritenplatz8

Постоянные представители стран — участниц Евросоюза согласовали пятый пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в французской делегации в ЕС.

— Речь идет о замораживании активов нескольких российских банков, запрете на импорт угля из России, оружейном эмбарго в отношении России, запрете экспорта в Россию, в частности, высокотехнологичных товаров на общую сумму 10 миллиардов евро, — говорится в сообщении.

Кроме того, новые рестрикции включают в себя запрет на вход в порты Евросоюза судов под российским флагом, а также запрет на деятельность транспортных компаний из РФ и Белоруссии в ЕС.

Отдельно в документе прописаны санкции против предпринимателей из России, «деятелей пропаганды», сотрудников служб безопасности, военных предприятий и корпораций, задействованных в технологическом секторе и связанных с проведением спецоперации на Украине.

Пятый пакет рестрикций будет принят и опубликован Советом ЕС 8 апреля, передает ТАСС.

7 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия расценивает заморозку своих валютных резервов за рубежом как кражу. Он также подчеркнул, что средства иностранных компаний могут быть разблокированы сразу после того, как доступ Москвы к валютным накоплениям РФ и средствам Минфина будет восстановлен.

Читайте также:
Евросоюз Санкции Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Финита ля комедия

Все мнения
О проекте