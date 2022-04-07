Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России

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Постоянные представители стран — участниц Евросоюза согласовали пятый пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в французской делегации в ЕС.

— Речь идет о замораживании активов нескольких российских банков, запрете на импорт угля из России, оружейном эмбарго в отношении России, запрете экспорта в Россию, в частности, высокотехнологичных товаров на общую сумму 10 миллиардов евро, — говорится в сообщении.

Кроме того, новые рестрикции включают в себя запрет на вход в порты Евросоюза судов под российским флагом, а также запрет на деятельность транспортных компаний из РФ и Белоруссии в ЕС.

Отдельно в документе прописаны санкции против предпринимателей из России, «деятелей пропаганды», сотрудников служб безопасности, военных предприятий и корпораций, задействованных в технологическом секторе и связанных с проведением спецоперации на Украине.

Пятый пакет рестрикций будет принят и опубликован Советом ЕС 8 апреля, передает ТАСС.

7 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия расценивает заморозку своих валютных резервов за рубежом как кражу. Он также подчеркнул, что средства иностранных компаний могут быть разблокированы сразу после того, как доступ Москвы к валютным накоплениям РФ и средствам Минфина будет восстановлен.