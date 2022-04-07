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Силуанов назвал заморозку валютных резервов РФ за рубежом кражей

Георгий Соланович

В мире
Силуанов назвал заморозку валютных резервов РФ за рубежом кражей
Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия расценивает заморозку своих валютных резервов за рубежом как кражу. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

— Эти средства, если они заблокированы, то можно считать, что они украдены. У нас доступа нет к этим средствам, — заявил он.

Силуанов в эфире телеканала «Россия-24» подчеркнул, что средства иностранных компаний могут быть разблокированы сразу после того, как доступ Москвы к валютным накоплениям РФ и средствам Минфина будет восстановлен.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка России и «Альфа-Банка». Под рестрикции попали более двух третьих российского банковского сектора (1,4 триллиона долларов активов). В Вашингтоне утверждают, что на фоне введенных санкций экономика РФ перестанет входить в двадцатку крупнейших.

После этого Великобритания объявила о полной заморозке активов Сбербанка и Московского кредитного банка на территории государства. Помимо этого, Лондон ввел запрет на осуществление инвестиций в России, импорт продуктов черной металлургии РФ и заявил, что полностью избавится от российского угля в конце 2022 года.

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