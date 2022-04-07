Два человека погибли в результате теракта в Тель-Авиве

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Два человека погибли и восемь пострадали в результате теракта в Тель-Авиве. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщило государственное телевидение Израиля.

— Два человека погибли, восемь человек получили ранения, из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в одну из больниц города доставили шестерых пострадавших, они находились в тяжелом и критическом состоянии.

Стрельба, по данным СМИ, происходила сразу в нескольких местах Тель-Авива. Одного подозреваемого уже задержали сотрудники правоохранительных органов, второго до сих пор ищут. Здание, где стрелявший, вероятно, находится, штурмуют. Полиция призвала граждан не выходить из своих домов, передает РИА Новости.

28 марта премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заразился коронавирусом. Он чувствует себя хорошо и будет выполнять свои обязанности из дома. В понедельник премьер должен присутствовать на заседании в связи с произошедшими в последние дни терактами.