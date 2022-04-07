Водитель джипа задавил лежащего пьяного пешехода на юге Москвы и скрылся

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Шипиловская улица, 60к1 Карта всех событий

Водитель джипа насмерть задавил пешехода, который лежал с бутылкой спиртного на дороге на Шипиловской улице на юге столицы. Водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в четверг, 7 апреля, в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение водителя джипа черного цвета, предположительно, совершившего наезд на пешехода на Шипиловской улице у дома № 60.

— Со слов очевидцев, в момент наезда пешеход лежал на проезжей части, поблизости находится бутылка со спиртным, — рассказали в пресс-службе.

Личность погибшего пока не установлена, на вид мужчине 35-40 лет. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии, передает ТАСС.

12 марта на юге Москвы переходивший проезжую часть в неположенном месте мужчина погиб, оказавшись под колесами иномарки. Инцидент произошел в районе дома 39, корпус 1 по Чертановской улице. Водитель автомобиля «Тойота» сбил пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном месте.