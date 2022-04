Врачи назвали признаки образования тромба

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Врачи рассказали, какие признаки могут указывать на то, что у человека образовался тромб.

— Сгустки крови могут образовываться в венах на ногах и блокировать кровоток в разных частях тела, в зависимости от того, куда перемещается сгусток. Тромб может попасть в легкие или мозг, вызывая инсульт, — пояснил один из докторов.

Медики сообщили, что сгустки крови чаще всего образуются в голени или бедре.

Наиболее распространенными признаками тромбоза глубоких вен являются отек конечности (чаще всего ноги), боль, повышение температуры и эритема (покраснение кожи). Симптомы часто локализуются на икрах, но могут затронуть всю ногу, обычно они появляются с одной стороны, отметили врачи.

Реже тромбы образуются в руке или легком. Признаки тромба в руке могут включать отек, боль, покалывание или боль при движении. Признаками тромба в легких является одышка, особенно при физической нагрузке, грудная боль, обмороки, быстрое или нестабильное сердцебиение, сообщается на портале Eat this, not that.

Флеболог Людмила Лапа перечислила симптомы образования тромба в легких. Она отметила, что основными симптомами болезни могут быть болевые ощущения в грудине, одышка, гипоксия, головокружение, выделение крови при отхаркивании или кашле, цианоз — синюшность кожных покровов и слизистой.