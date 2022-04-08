«Месяц, богатый на осадки»: синоптик рассказал, какая погода будет в Москве до конца апреля

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Апрель будет достаточно неустойчивым и богатым на осадки, число которых превысит месячную норму. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, еще в конце марта специалисты предупреждали, что в апреле будет достаточно прохладно и дождливо:

— Действительно, месяц оказался богатым на осадки. За эти неполные семь дней в столице уже выпало более 60 процентов от месячной нормы. Температурные показатели пока тоже уступают на 1,5–2 градуса тем, которые должны быть. Более того, точно сказать, как долго продлятся осадки в виде мокрого снега и дождя, сложно.

Собеседник «ВМ» отметил, что, по предварительным прогнозам, явное потепление с солнечной погодой придет в столичный регион в третьей декаде текущего месяца.

Метеоролог Михаил Леус также уточнил: несмотря на облачную погоду, которая ожидается в Москве и области, температурный фон уже на текущей неделе достигнет 8–14 градусов с положительными отметками. А пик тепла придется на пятницу, 8 апреля.