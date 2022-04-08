Спрос на электроэнергию в Москве стабилизировался после снятия ковидных ограничений

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Снятие ограничений и нормализация ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве привели к восстановлению энергетического баланса. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

— За январь-февраль 2022 года общее энергопотребление в столице выросло до 7,84 миллиарда киловатт-час, прибавив 0,7 процента к январю-февралю 2021 года. При этом среди населения объемы электроэнергии снизились на 2,9 процента — до 2,17 миллиарда киловатт-час, а в коммерческом секторе потребление, напротив, возросло на 2,2 процента — до 5,67 миллиарда киловатт-час. Такая тенденция вызвана тем, что после снятия антиковидных ограничений большинство сотрудников, работавших из дома, вышли на работу в офисы, — рассказал он.

По словам министра, за первые два месяца года наибольший рост энергопотребления в Москве пришелся на электротранспорт — 464 миллиона киловатт-час, что на 6 процентов выше аналогичного показателя прошлого года.

Он отметил, что это связано в основном с увеличением энергопотребления метрополитеном после ввода в эксплуатацию новых станций (открытие участка БКЛ в конце 2021 года) и расширением парка электробусов.

Также заметный рост показала сфера строительства — суммарное энергопотребление в ней за январь и февраль составило 285 миллионов киловатт-час, что на 5,5 процента больше аналогичного показателя 2021 года, заключил Кирилл Пуртов.

5 апреля заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в столице перевели на летний режим работы.