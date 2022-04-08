Столичных предпринимателей пригласили на бизнес-форум «PROMаркетинг по новым правилам»

Фото: Unsplash

Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» (МБМ) приглашает городских преднимателей принять участие в онлайн-форуме «PROMаркетинг по новым правилам», который будет посвящен продвижению бизнеса в интернете. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

— Тематическое обучение начнется 12 апреля на онлайн-форуме «PROMаркетинг по новым правилам», где эксперты популярных российских онлайн-площадок расскажут, что представляет собой рекламный рынок сегодня, как продвигать бизнес с помощью инструментов «ВКонтакте», как продавать в «Яндекс.Дзене», что изменилось в диджитал-маркетинге, — рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, опрос клиентов МБМ показал, что более 60 процентов респондентов в качестве интересной темой обучения выделяют именно маркетинг и продвижение.

Бизнесмены также узнают, как повысить конверсию сайта при помощи сторис, собрать антикризисную команду роста, бесплатно заявить о своем бизнесе в интернете и дать рекламу за пару кликов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, Московский государственный университет имени Н. Э. Баумана объявил о проведении международного дистант-форума научной молодежи «Шаг в будущее», который пройдет с 22 марта по 20 мая 2022 года. Он будет посвящен 175-летию со дня рождения отца русской авиации Н. Е. Жуковского.