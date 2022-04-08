Два экомаршрута появятся в Битцевском лесу

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В природно-историческом парке «Битцевский лес» объявили о создании экомаршрутов «Крона деревьев» и «Исток реки». Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

— Экотропы будут проходить по территории парка со стороны района Ясенево. Они заменят вытоптанные и неорганизованные тропинки, по которым жители ходят сейчас. Грунт в этих местах все больше и больше уплотняется, из-за этого нарушаются миграционные пути обитателей почв, а также вода и воздух плохо поступают к корням деревьев. К тому же повреждается естественный травяной покров и уничтожается подлесок, — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Маршрут «Крона деревьев» пройдет от Новоясеневского тупика до улицы Красного Маяка, а «Исток реки» — вдоль поймы реки Чертановки от Севастопольского проспекта в сторону Лысой горы.

Помимо этого, сотрудники парка займутся установкой информационных табличек вдоль экологических троп, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Во вторник, 5 апреля, стало известно о проведении обустройства двух участков экомаршрута парка «Яуза» на северо-востоке столицы. На данном этапе столичные службы проводят работы по устройству свайного основания эконастилов. В частности, создается конструктив, монтируются стойки для ограждений.