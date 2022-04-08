Сервис «Вызов мастера» решил 80 тысяч вопросов москвичей в сфере ЖКХ за 2021 год

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За 2021 год с помощью онлайн-сервиса «Вызов мастера» удалось решить более 80 тысяч вопросов горожан в сфере ЖКХ. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает пресс-служба правительства и мэра Москвы.

— Онлайн-сервис на mos.ru стал для горожан еще одним удобным каналом взаимодействия с коммунальными службами. В течение года доля тех, кто предпочитает именно этот способ подачи заявок в ЕДЦ, постепенно увеличивалась, и статистика подтверждает, что новый сервис удобен и востребован. С момента запуска им уже воспользовались более 80 тысяч раз», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Роман Урнышев.

В большинстве своем москвичи обращались за помощью в связи с неисправностью освещения в подъезде, таких заявок за год было около 15 тысяч. Также в качестве популярных запросов можно отметить устранение засора мусоропровода и уборка подъезда, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В четверг, 7 апреля, стало известно о восстановлении сервиса рассылок ЕПД. Уточняется, что некорректную рассылку остановили. В настоящее время специалистам уже удалось восстановить работу сервиса.