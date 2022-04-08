Жителей Москвы пригласили на третий поток школы нянь

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В центре занятости «Моя карьера» 15 апреля объявили о начале занятий третьего потока обучения в школе нянь «Бабушка и дедушка на час». Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает пресс-служба правительства и мэра Москвы.

— Мы постоянно анализируем ситуацию на рынке труда и определяем потребности города в специалистах разных направлений. Вместе с нашими партнерами мы создаем в центре занятости базу с самыми актуальными вакансиями и возможностями для трудоустройства. Выпускники школы нянь «Бабушка и дедушка на час» обладают всеми необходимыми знаниями по уходу за детьми и очень востребованы в московских семьях, — рассказала руководитель направления «Мама работает» в центре «Моя карьера» Наталья Сивко.

Напомним, что этот партнерский образовательный проект был создан сервисом «Бабушка на час». Поддержку проекту окажет Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Так, данная инициатива помогает горожанам осваивать актуальную профессию и успешно трудоустраиваться, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, жители столицы этой весной смогут освоить новое направление работы на разных онлайн-курсах или повысить свой профессиональный уровень. Так, в центре «Профессионал» в апреле начинается порядка 40 курсов в дистанционном формате. К обучению смогут приступить более 1000 человек.