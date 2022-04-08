Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ефимов: Два технопарка и один промкомплекс перешли на льготную ставку аренды земли

Араз Салехов

Город
Ефимов: Два технопарка и один промкомплекс перешли на льготную ставку аренды земли
Фото: Пресс-служба

Власти Москвы объявили о переводе двух технопарков и одного промышленного комплекса на льготную ставку аренды земли на ближайшие десять лет. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Так, ставка годовой арендной платы для технопарков устанавливается в размере 0,01 процента от кадастровой стоимости участка, для промкомплексов — 0,3 процента. Льгота присваивается на 10 лет, в 2019 году схему ее продления упростили — предприятиям нужно лишь ежегодно подтверждать статус промкомплекса или технопарка, — заявил он.

Заммэра отметил, что статус промышленного комплекса или технопарка дает возможность предпринимателям экономить на аренде городской земли, а также получать налоговые льготы. В частности, для таких бизнесменов понизятся ставки регионального налога на прибыль, налогов на имущество и землю, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что правительство столицы предоставляет социально ориентированным предпринимателям и частным образовательным учреждениям помещения в аренду по льготным ставкам. Ефимов уточнил, что на данном этапе льготами пользуются 636 организаций и индивидуальных предпринимателей.

Читайте также:
Владимир Ефимов Москва Льготы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Финита ля комедия

Все мнения
О проекте