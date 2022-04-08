Ефимов: Два технопарка и один промкомплекс перешли на льготную ставку аренды земли

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Власти Москвы объявили о переводе двух технопарков и одного промышленного комплекса на льготную ставку аренды земли на ближайшие десять лет. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Так, ставка годовой арендной платы для технопарков устанавливается в размере 0,01 процента от кадастровой стоимости участка, для промкомплексов — 0,3 процента. Льгота присваивается на 10 лет, в 2019 году схему ее продления упростили — предприятиям нужно лишь ежегодно подтверждать статус промкомплекса или технопарка, — заявил он.

Заммэра отметил, что статус промышленного комплекса или технопарка дает возможность предпринимателям экономить на аренде городской земли, а также получать налоговые льготы. В частности, для таких бизнесменов понизятся ставки регионального налога на прибыль, налогов на имущество и землю, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что правительство столицы предоставляет социально ориентированным предпринимателям и частным образовательным учреждениям помещения в аренду по льготным ставкам. Ефимов уточнил, что на данном этапе льготами пользуются 636 организаций и индивидуальных предпринимателей.