Москва продала 83 машино-места с начала 2022 года

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В Москве продали 83 места в гаражах за первые три месяца текущего года. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Машино-места, предлагаемые городом, — крайне востребованные объекты на столичных торгах. В первом квартале 2022 года участники торгов уже заключили 83 договора купли-продажи. Суммарная площадь приобретенных объектов составила 1,4 тысячи квадратных метров, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Наибольшие количество машино-мест было продано на юго-западе столицы.Среди проданных в 2022 году лотов — 77 одинарных и шесть семейных машино-мест. Последние рассчитаны на последовательную парковку двух автомобилей вплотную друг к другу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В среду, 6 апреля, руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что город выставилл на продажу 129 машино-мест на востоке столицы. Торги состоятся после 20 апреля. 120 лотов реализуют в рамках открытых торгов, девять — без объявления цены.