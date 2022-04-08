Собянин рассказал о планах по благоустройству Южного округа на 2022 год

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству Южного округа столицы на текущий год. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Благоустройство Москвы — сложный процесс, но с важным для города результатом: с каждой похорошевшей улицей, с каждым обновленным двором в столице появляется все больше довольных людей. Ведь в красивом городе и жить гораздо приятнее, — заявил глава города.

По его словам, улучшение округа по разным направлениям пройдет в Зябликове, районе Орехово-Борисово Северное и Чертанове Центральном.

Также столичные службы займутся благоустройством школьных территорий. Так, в ЮАО обновят 38 школьных территорий. Появятся детские и игровые площадки, спортивные комплексы со стадионами.

Подробную информацию о благоустройстве в каждом из районов можно узнать на сайте Сергея Собянина.

В четверг, 7 апреля, глава города рассказал о появлении новых проектов ВДНХ. Так, там недавно прошло открытие Музея городского хозяйства, гастрономической площадки на 150 мест и других новых павильонов.