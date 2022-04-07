Сергей Собянин рассказал о новых проектах ВДНХ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Жителей и гостей столицы в этом году на ВДНХ ждет много интересных открытий. Об этом в четверг, 7 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Кроме Музея городского хозяйства там открылась большая гастрономическая площадка, на которой представлены разные кухни мира. Сейчас здесь 150 посадочных мест, к лету планируем увеличить до 400, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Он отметил, что завершилась реставрация павильона «Центральный», в котором в ближайшее время Третьяковская галерея разместит выставки и картины. Также, по словам мэра, вскоре состоится открытие самого высокого в Европе колеса обозрения «Солнце Москвы». Среди ближайших проектов глава города также упомянул «бесконечный» пешеходный маршрут «Лента Мебиуса», центр национальных конных традиций и несколько новых музейных выставок.

Сергей Собянин уточнил, что масштабная реставрация на ВДНХ ведется на протяжении восьми лет. За это время было открыто 24 исторических павильона и объекта культурного наследия.

7 апреля мэр столицы принял участие в церемонии открытия Музея городского хозяйства Москвы, расположенного в историческом павильоне № 5 на ВДНХ.