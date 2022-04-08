Сергунина: Нагрудные знаки «80 лет Битвы за Москву» передадут в фонды столичных и подмосковных музеев

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В 2021 году в честь 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву учредили памятный нагрудный знак. Эти награды войдут в фонды более 20 военно-исторических музеев Москвы и Подмосковья и почти 650 патриотических экспозиций школ, колледжей и дворцов творчества. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Нагрудный знак «80 лет Битвы за Москву» — это дань памяти подвигу участников обороны города. Награды уже переданы для экспонирования в Государственном музее обороны Москвы, Музее Москвы, Музее Зеленограда, — рассказала заммэра.

По ее словам, до 20 апреля текущего года нагрудные знаки передадут также в фонды Центрального музея Вооруженных сил России, Музея Победы и других.

Памятные нагрудные знаки «80 лет Битвы за Москву» с сентября по декабрь 2021 года вручали ветеранам — участникам Битвы за Москву, проживающим в столице, а также в других регионах и государствах. На награде круглой формы нанесено рельефное изображение советских воинов на фоне Кремлевской стены со Спасской башней и флага СССР.

Ранее сообщалось, что за время работы экскурсии по экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!» с декабря 2021 года ее посетили 14,8 тысячи человек.