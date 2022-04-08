СМИ: Моргенштерн и Дилара Зинатуллина расстались

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Российский рэп-исполнитель Моргенштерн и блогер Дилара Зинатуллина решили разорвать отношения.

— Морген и Дилара действительно расстались. Говорят, вся команда ребят в шоке, но информация, мол, точная. Эх, а какая свадьба была! — написал Telegram-канал PEOPLETALK со ссылкой на источники.

Пара начала встречаться, когда Дилара была еще совсем юной, а Моргенштерн еще не был так популярен. Девушка во всем поддерживала музыканта, за что он был благодарен ей. Однако инициатива о женитьбе исходила именно от Зинатуллиной. Девушка решилась предложить свою руку и сердце кавалеру на одном из семейных торжеств.

Официально Дилара с супругом комментариев по поводу разрыва отношений пока не давали.

До этого российский рэп-исполнитель Моргенштерн в новом треке намекнул на разлад в отношениях со своей женой Диларой Зинатуллиной. Артист стал оставлять в песнях намеки на серьезный разлад в отношениях с супругой. В своем новом треке музыкант рассказывает о трудностях жизни с рок-звездой, отмечая, что не нужен своей возлюбленной.