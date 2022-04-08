Москвичам рассказали о развитии проектов StartHub.Moscow

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В столице с 2021 года реализуют программу StartHub.Moscow, после которой ее выпускники демонстрируют уверенный рост в области образовательных, медицинских, пищевых, зеленых технологий и кибербезопасности. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Пройдя интенсивный образовательный курс, основатели стартапов дорабатывают бизнес-модель, находят инвесторов и создают новые рабочие места, а некоторые выходят на рынки других стран СНГ и прочих государств. Резиденты программы показали в среднем трехкратный рост выручки. Им также удалось привлечь инвестиции на сумму более одного миллиарда рублей, — говорится в сообщении.

Данная программа направлена на масштабирование технологического бизнеса, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В пятницу, 8 апреля, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о старте нового сезона бесплатной образовательной программы «Прокачай свой бизнес с наставниками». По ее словам, уже начался прием заявок на первый поток.