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Андрей Бочкарев: Установка шумозащитных экранов началась на участке МСД

Араз Салехов

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Андрей Бочкарев: Установка шумозащитных экранов началась на участке МСД
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Шоссейная улица Карта всех событий

В столице началась установка шумозащитных экранов и инженерных сетей на участке московского скоростного диаметра (МСД) — от улицы Шоссейной до улицы Полбина. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На участке возводятся две эстакады, которые свяжут скоростной диаметр со строящимся дублером Люблинской улицы, — рассказал он.

Заммэра добавил, что длина эстакады заезда с дублера Люблинской улицы на скоростной диаметр в сторону МКАД составляет 130 метров, а длина эстакады съезда с МСД на дублер — порядка 220 метров.

Помимо этого, на участке МСД проведут работы, связанные с армированием пролетных строений двух эстакад, говорится в релизе.

Также стало известно, что в столице начались отделочные работы на платформенном участке станции «Марьина Роща» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Уточняется, что на данном этапе на объекте уложено 1,9 тысячи квадратных метров камня.

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