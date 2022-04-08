Андрей Бочкарев: Отделка платформы на станции «Марьина Роща» БКЛ метро началась

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В Москве объявили о начале отделочных работ на платформенном участке станции «Марьина Роща» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На станции «Марьина Роща» БКЛ метро приступили к отделочным работам в зоне платформенного участка. Полы в правом станционном тоннеле начали выкладывать гранитными плитами серого цвета. На данный момент уже уложено 1,9 тысячи квадратных метров камня, — рассказал он.

Заммэра добавил, что «Марьина Роща» является одной из самых глубоких и сложных в строительстве станций Большого кольца, говорится в релизе.

В четверг, 7 апреля, глава Строительного комплекса рассказал, что в рамках программы реновации в столице строят более 160 объектов, общая площадь которых составляет 2,7 миллиона квадратных метров. Большая часть новостроек появится на востоке Москвы.

Также стало известно о начале проходки правого перегонного тоннеля между станциями метро «Пыхтино» и «Внуково», которая завершит строительство нового участка Солнцевской линии метро в аэропорт Внуково. На данном этапе возведение идет на территории Новомосковского и Западного округов Москвы под Боровским шоссе и Центральной улицей поселка Внуково.