Строительство последнего тоннеля до станции метро «Внуково» стартовало в Москве

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Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Началась проходка правого перегонного тоннеля между станциями метро «Пыхтино» и «Внуково», которая завершит строительство нового участка Солнцевской линии метро в аэропорт Внуково. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На данный момент строительство ведется на территории Новомосковского и Западного округов Москвы под Боровским шоссе и Центральной улицей поселка Внуково. Она завершится в районе Вокзальной площади.

Когда работы по строительству проходов завершатся, станции «Пыхтино» и «Внуково» будут связаны между собой и действующей «Рассказовкой» четырьмя тоннелями, общая протяженность которых составит около 6,5 километра.

По словам Бочкарева, закончить строительство нового участка Солнцевской линии со станциями «Пыхтино» и «Внуково» планируют в 2023 году. Благодаря ему улучшится транспортная ситуация в Троицком и Новомосковском округах. При этом Внуково станет первым аэропортом в России с собственной станцией метро, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

5 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте проходки второго тоннеля метро между станциями «Пыхтино» и «Внуково».