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Андрей Бочкарев: Более 2,7 миллионов квадратных метров недвижимости возводят по программе реновации

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Более 2,7 миллионов квадратных метров недвижимости возводят по программе реновации
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

В столице в рамках программы реновации идет возведение более 160 объектов, общая площадь которых составляет 2,7 миллионов квадратных метров. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Московские строители вышли на знаковый показатель — объем возводимого жилья по программе реновации превысил отметку 2,7 миллиона квадратных метров. Стоит отметить, что жилищное строительство начато во всех административных округах Москвы, — отметил он.

Заммэра уточнил, что в большинстве своем новые строительные объекты появляются на востоке Москвы. Так, там планируют построить 32 дома площадью более полмиллиона квадратных метров.

Помимо этого, в Северном округе идет возведение 25 объектов, 23 дома строят в ЮВАО, 22 — в СВАО соответственно, говорится в релизе.

Также заммэра в ходе разговора о планах по вводу недвижимости в столице заявил, что он выполнен более чем на 30 процентов. Уточняется, что за первый квартал текущего года удалось построить и ввести в эксплуатацию более 2,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости.

В среду, 6 апреля, Бочкарев рассказал, что 50 тысяч жителей Москвы переехали в новые квартиры по программе реновации. В общей сложности с начала реализации этого градостроительного проекта начато переселение свыше 76 тысяч москвичей.

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