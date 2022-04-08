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Мужчина организовал общежитие для нелегалов в своем доме в Подмосковье

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчина организовал общежитие для нелегалов в своем доме в Подмосковье
Фото: МВД Медиа

Полицейские задержали подозреваемого в организации незаконной миграции. Об этом в пятницу, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Уточняется, что общежитие, в котором нелегально проживали иностранцы, находилось в микрорайоне Белые Столбы. По результатам рейда к административной ответственности были привлечены десять мигрантов. За нарушение режима пребывания в РФ каждый из них выплатит штраф в размере пять тысяч рублей. Впоследствии нелегалы будут выдворены из страны.

Также сотрудники правоохранительных органов задержали организатора незаконной миграции. Им оказался 47-летний житель Липецкой области.

— В результате осмотра его комнаты в общежитии обнаружены и изъяты паспорта и их копии, принадлежащие иностранным гражданам, бланки миграционных карт, уведомления о прибытии, патенты на право трудовой деятельности и договоры, — добавили в ведомстве.

Проведенная экспертиза показала, что изъятые патенты выполнены с помощью струйной печати и не соответствуют установленным стандартам.

В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению», «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов» и «Организация незаконной миграции».

Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

4 апреля несколько десятков мигрантов были привлечены к ответственности за незаконный труд в производственном цехе, расположенном в деревне Следово.

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