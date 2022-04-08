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«Частенько звал меня к себе домой»: Лариса Долина рассказала о своих отношениях с Мироновым

Лейла Алиева

Общество
«Частенько звал меня к себе домой»: Лариса Долина рассказала о своих отношениях с Мироновым
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российская певица Лариса Долина рассказала о своих взаимоотношениях с актером Андреем Мироновым.

— Я была знакома с Андреем Мироновым очень хорошо. У него была самая богатая джазовая коллекция пластинок. И он частенько меня звал к себе домой, но я ни разу не была, не получалось никак, чтобы послушать. Мы довольно часто встречались на совместных концертах, совершенно, конечно, необыкновенный человек был во всех отношениях. Он был таким и в жизни, как на сцене: теплым, сердечным, невозможно обаятельным. Про талант даже говорить не хочу — такие не рождаются дважды! — сказала Долина во время интервью для YouTube-канала «Стас Ярушин».

По словам звезды, она пересекалась с артистом во время съемок фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Режиссер киноленты Алла Сурикова даже назвала Долину «Мироновым в юбке».

Также певица призналась, что вместе с саксофонистом Игорем Бутманом в гости ее приглашал нынешний глава российского государства, чтобы насладиться джазом, пишет Пятый канал.

До этого народная артистка России Лариса Долина рассказала, как складывались ее отношения с родителями. Певица поделилась, как в 16 лет ее из Одессы вместе с творческим коллективом, где она пела, отправили в Болгарию. В поездку нужно было взять карманные деньги, однако семья, которая испытывала финансовые трудности, не была к этому готова.

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