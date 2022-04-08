Москвичи оформляют более 60 процентов парковочных разрешений на портале mos.ru

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 60 процентов столичных автомобилистов оформляют парковочные разрешения через портал mos.ru. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщила пресс-служба ГКУ «АМПП».

— Оформлять разрешения онлайн не только удобно, но и очень просто: достаточно выбрать вид и срок разрешения, а данные система перенесет из личного кабинета госуслуг Москвы. Так вы экономите время и не беспокоитесь о поиске парковки, — говорится в сообщении.

При этом количество онлайн-оформлений, как уточняется, постоянно увеличивается. Создатели сервиса стремятся сделать этот сервис комфортнее.

Разрешение многодетных семей позволяет оставлять машину на всех улицах. Оно будет действовать на круглосуточной основе бесплатно. Разрешение для резидентов действует на платных парковках в районе проживания с 20:00 до 8:00 или круглосуточно при оплате трех тысяч рублей в год, говорится в релизе.

Также стало известно, что онлайн-сервис «Вызов мастера» решил более 80 тысяч вопросов горожан в сфере ЖКХ. В большинстве своем горожане обращались за помощью в связи с неисправностью освещения в подъезде, таких заявок за год было около 15 тысяч.