ЕС утвердил пятый пакет антироссийских санкций

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Европейский союз в пятницу, 8 апреля, утвердил новый пакет санкционных мер, направленных против России.

Документ еще не был опубликован и не вступил в силу.

В качестве санкционных мер предлагается запретить импорт российского угля с конца лета 2022 года, наложить запреты на доступ российских кораблей в европейские порты и на грузовое транспортное сообщение с РФ и Белоруссией.

Кроме того, Европа запрещает поставлять Москве авиационное топливо, сложную электронику и программное обеспечение.

Из России нельзя будет поставлять древесину, цемент, удобрения и алкоголь.

Российские компании также больше не смогут участвовать в государственных закупках в ЕС.

В пакет также вошли санкции против представителей российского бизнеса и запрет на транзакции с четырьмя банками, передает РИА Новости.

Запад начал вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.