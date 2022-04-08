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Япония вводит новый санкционный пакет в отношении России

Полина Долганова

В мире
Япония вводит новый санкционный пакет в отношении России
Фото: depositphotos

Власти Японии планируют поэтапно снижать импорт российского угля, чтобы впоследствии запретить его. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил японский премьер-министр Фумио Кисида.

По его словам, таким образом Токио хочет сократить зависимость от российских энергетических ресурсов.

Кисида добавил, что на следующей неделе Япония введет запрет на импорт из России машинного оборудования, водки и древесины.

Кроме того, планируется расширить санкционные меры против российских банков.

Также будут введены санкции против около 400 граждан и 20 организаций из России, передает ТАСС.

Европейский союз в пятницу, 8 апреля, утвердил новый пакет санкционных мер, направленных против России. Документ еще не был опубликован и не вступил в силу. В качестве санкционных мер предлагается запретить импорт российского угля с конца лета 2022 года, наложить запреты на доступ российских кораблей в европейские порты и на грузовое транспортное сообщение с РФ и Белоруссией.

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