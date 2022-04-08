«Я постоянно была рядом с ним»: Анна Снаткина рассказала о трагедии в семье мужа

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Актриса Анна Снаткина рассказала, как помогла мужу, актеру Виктору Васильеву, пережить смерть его матери. По словам артистки, она постоянно была рядом с супругом.

Забота о муже легла на плечи Снаткиной. По словам актрисы, они с мужем поддерживают друг друга во всем и, несмотря на горе, Виктор не обделяет ее вниманием и всегда относится к ней с нежностью.

— Мне кажется, очень важно быть с любимым не только в радости, но и в горе. Недавно у Вити ушла мама, и, конечно, я постоянно была рядом с ним. Мы поддерживаем друг друга в самых непростых и сложных ситуациях. Он замечательный муж и прекрасный папа. Мне хочется дарить ему тепло, уют и свою любовь, — рассказала актриса во время беседы с Пятым каналом.

До этого российские звездные пары рассказали о том, что для них самое главное в отношениях. Своими советами также поделились Виктор Васильев и Анна Снаткина. Васильев уверен: самое главное — быть друзьями. Снаткина и Васильев познакомились на съемках телепередачи, и, по его словам, это была любовь с первого взгляда. Первое свидание у них произошло только через месяц и не в самой приятной обстановке: во время репетиции актриса получила травму головы, а Виктор пришел навестить ее в больницу.