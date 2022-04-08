МИД Финляндии разрешит вернуть в Россию задержанные предметы музейных коллекций

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МИД Финляндии выдаст разрешение на возвращение России задержанных на финской таможне грузов с предметами искусства из российских музеев. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, 9 апреля в силу вступят изменения в законодательство ЕС, которые касаются санкций в отношении России.

— Изменения включают в себя возможность стран ЕС выдавать разрешения на перевозку в Россию предметов культуры, относящихся к официальному культурному сотрудничеству, — цитирует сообщение ТАСС.

Европейский союз в пятницу, 8 апреля, утвердил новый пакет санкционных мер, направленных в отношении России. Документ еще не был опубликован и не вступил в силу. В качестве санкционных мер предлагается запретить импорт российского угля с конца лета 2022 года, наложить запреты на доступ российских кораблей в европейские порты и на грузовое транспортное сообщение с РФ и Белоруссией. Кроме того, Европа запрещает поставлять Москве авиационное топливо, сложную электронику и программное обеспечение.